Ardahan'da kaçak ağaç keserken yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Ekipler, traktör römorklarına yüklenen ağaçlara el koyarak Göle Orman İşletme Şefliğine teslim etti.

Göle ile Erzurum 'un Şenkaya ilçesi arasındaki Karıncadüzü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti.

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar

35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı