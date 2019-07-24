Ardahan'da kaçak sigara operasyonu
2 saat önce
Ardahan'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ardahan Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:52 Kaynak: AA
'da 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, Göle- Erzurum
kara yolunun Türbe mevkisinde yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekiplerce aranan otobüste yolcu olan Y.K ile B.P'ye ait 810 paket gümrük kaçağı sigaraya ele geçirildi.
Y.K. ve B.P. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık "buzdolabı" takıldı Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var