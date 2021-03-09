Ardahan'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çıldır ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 72 bin 600 boş makaron, 340 doldurulmuş makaron, 17 bin 950 gram bandrollü tütün, 19 bin 200 bandrollü makaron, 1050 gram bandrollü nargile tütünü, 100 adet bandrollü pro, 1850 gram bandrolsüz nargile tütünü ve 48 bin 960 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği başka bir operasyonda ise Ardahan- Kars kara yolunun Nebioğlu köyü yol ayrımında durdurulan kamyonette, 1 ruhsatsız tabanca ile 19 hayvan küpesi ele geçirildi.