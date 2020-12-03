Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, bir define arama dedektörü ile tarihi eser niteliğinde bazı malzemeler ele geçirildi.
Kaçakçılık suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika