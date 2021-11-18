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Ardahan'da "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Ardahan'da "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesinin tanıtımı yapıldı

18.11.2021 18:09
Ardahan'da "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesinin tanıtımı yapıldı

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesi tanıtıldı.

Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesi tanıtıldı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Üniversite kampüsündeki Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, bu projeyle uzaktan eğitim yoluyla seramik sanatını öğretmeyi ve ürün üretilmesini sağlamayı planladıklarını söyledi.

Kadına yönelik olmasının projeyi daha da özel kılındığını dile getiren Biber, şunları kaydetti:

"Kadınlar hem evde hem de dışarda toplumun yükünü fedakarca taşımaktadırlar. Toplumun kalkınmasında çok iddialı işler gerçekleştiren Ardahan Üniversitesi bugün burada bu işlere bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadır. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Projenin yürütücülüğünü yapan ARÜ Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik de dünya düzeninin web ortamlı bir sisteme dönüştüğünü ifade etti.

Teknoloji merkezli çevrim içi eğitimlerin tüm alanlarda kullanılmaya başlandığını belirten Çevik, "Seramik sanatı da bunlar arasında yer almaktadır. Sanat konusunda yetenekli ancak mesleği olmayan kadınların hobilerini ücretli ve ev temelli bir faaliyete dönüştürmelerini sağlayarak düzenli bir gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır. Bu proje aynı zamanda üretilecek el yapımı seramikler için pazar potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Bizler katılımcılara kolaya kaçmak yerine balık tutmayı öğretiyoruz. Kadınlarımız meslek sahibi olsunlar ve gelecekte buradan aldıkları sertifika sayesinde kendilerine gelir kapısı oluştursunlar temennisi içindeyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uzmanlarca ev kadınlarına uzaktan eğitim verilmeye başlandı.

Ardahan'da Kadın ve Sanat Eğitim Programı projesinin tanıtımı yapıldı
Ardahan'da Kadın ve Sanat Eğitim Programı projesinin tanıtımı yapıldı
Ardahan'da Kadın ve Sanat Eğitim Programı projesinin tanıtımı yapıldı

Ardahan Üniversitesi, Kadın ve Sanat, Erasmus, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Kadın ve Sanat Eğitim Programı' projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da "Kadın ve Sanat Eğitim Programı" projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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