Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

04.04.2022 10:14
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da, bir kafede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

Ardahan'da, bir kafede kumar oynayan 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi Kongre Caddesi'ndeki bir kafeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kafede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanun'una muhalefet etme" suçundan 9 bin 95 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatan ekipler, kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya el koydu.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Kongre, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:15 Muğla'da feci kaza! Polis memuru, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
10:09 TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu
10:03 Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı
10:03 Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor
09:57 Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu
09:57 64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu
09:54 ENAG, Mart ayı enflasyon rakamını 142.63 olarak açıkladı!
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 10:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement