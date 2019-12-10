Ardahan'da kan bağışı kampanyası
6 saat önce
Göle ilçesinde Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Göle ilçesinde Ardahan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Dernek Başkanı Adem Taçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Katılımın yoğun olduğunu belirten Taçyıldız, "Kampanyamızda yoğun ilgi gördük. Bu nedenle başta Göleli hemşehrilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu bir farkındalıktı, amacımıza ulaştık, mutluyuz." dedi.
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