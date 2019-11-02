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Ardahan'da kar hazırlıksız yakaladı

6 saat önce

Ardahan'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ardahan'da kar hazırlıksız yakaladı, System.String[]

Ardahan'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı özellikle köylerde çiftçileri hazırlıksız yakaladı.


Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin ardından kar bastırdığını dile getiren vatandaşlar, "Bu sene kar erken geldi. Erken gelen kış çetin geçer" diye konuştular.


Kar yağışı Ardahan'ın çevre ilçe ve illerle olan ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.


Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde etkili olan kar yağışı ve tipi çiftçileri de zor durumda bıraktı. Güne karla uyanan köylüler devam eden işlerini toparlamayınca büyük şok yaşadılar. - ARDAHAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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