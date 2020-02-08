Ardahan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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Ardahan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
6 saat önce
ARDAHAN'da, gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
ARDAHAN'da, gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kapanan yollar, iş makineleriyle açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan- Şavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.
Son Dakika İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi