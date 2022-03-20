Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı

20.03.2022 11:36
Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı

ARDAHAN'da, Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapılan kar küreme aracı şarampole devrilirken, operatör Bülent Bölük yaralandı.

ARDAHAN'da, Sahara Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapılan kar küreme aracı şarampole devrilirken, operatör Bülent Bölük yaralandı.

Ardahan- Şavsat yolunun 2 bin 450 rakımlı Sahara Geçidi'ne dün gece çığ düştü. Yolu temizlemeye gelen Karayolları ekiplerinin iş makinesi, tipi nedeniyle şarampole devrildi. Görüş uzaklığının sıfırlandığı bölgede ekipler, karları güçlükle temizleyerek iş makinesine ulaştı. Devrilen iş makinesi, Karayolları ve AFAD ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. İş makinesi operatörü Bülent Bölük ise kazada hafif yaralandı.


Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı
Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı
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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar küreme aracı devrildi, operatör yaralandı - Son Dakika
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