Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

05.03.2022 21:37
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 18 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kent merkezi başta olmak üzere özellikle Posof ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle il geneli 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 4 araç ile Hanak ilçesi Aydere köyü yolunda hasta almaya giden ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı

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Kar nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolu tır geçişine açıldı Kar nedeniyle kapatılan Ardahan-Posof kara yolu tır geçişine açıldı

Hisarcık, Ardahan, Posof, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 18 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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