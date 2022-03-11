Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

11.03.2022 22:06

Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı bulunan 19 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, bugün ulaşıma kapanan 19 köy yolunun da açıldığını aktardı.

Kentte kapalı köy yolunun an itibariyle bulunmadığını dile getiren Öner, "Ancak ilerleyen saatlerde tipinin etkisini arttırdığı bilgisi bize geliyor. Dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmalarını istiyoruz. Kar ve tipi nedeniyle kimsenin yolda kalmaması için sürücülerimizin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan yolda kalan 13 araç ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araçların içindeki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı... 56 köy yolu ulaşıma kapandı Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı: 56 köy yolu ulaşıma kapandı Ardahan'da kar yeniden etkisini arttırdı: 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Tragger, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:34 Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
19:43 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 22:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement