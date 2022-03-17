Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 33 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 33 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 33 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı yeniden aksattığına işaret eden yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmamalarını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 9 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.