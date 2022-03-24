Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı

24.03.2022 20:49
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 35'i ulaşıma açıldı.

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 35'i ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla 41 köy yolundan 35'ini yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı zaman zaman aksattığını, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 13 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

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Hisarcık, Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 35 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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