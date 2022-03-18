Ardahan'da kar yağışı - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı

18.03.2022 20:36

Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 6 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Ardahan'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gün içinde kapanan 6 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizlemeye çalıştı.

Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 5 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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