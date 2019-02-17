Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı
1 saat önce
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ardahan
'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Kar
ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat
kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor. Ardahan- Posof
kara yolunda ise polis ekipleri, sürücülerin araçlarına zincir takmasını istiyor.
Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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