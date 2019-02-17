Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan- Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor. Ardahan- Posof kara yolunda ise polis ekipleri, sürücülerin araçlarına zincir takmasını istiyor.

Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü

Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Zincir Marketlerin Tanzim Satış Oyunu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]