Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor
6 saat önce
Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşım zorlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşım zorlaştı.
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların kardan kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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