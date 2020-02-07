Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşım zorlaştı.

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşım zorlaştı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü kentte İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların kardan kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da kar ve fırtına etkili oluyor

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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