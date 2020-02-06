Ardahan'da kar ve tipi - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi

6 saat önce

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalar neden oluyor.

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalar neden oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde karla birlikte tipi etkisin sürdürüyor. Ardahan- Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde yoğun tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden Doğu'daki 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü

ERZURUM/ Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden yarın saat 15.00'e kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca Kars'ta öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere bazı binaların çatısına zarar verdi.

Kentte rüzgar etsini sürdürüyor.

Ardahan'da kar ve tipi

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:55 Kaynak: AA
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