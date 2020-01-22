Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinden öğleden sonra başlayan kar yağışı, dağları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Ardahan- Posof ile Ardahan- Şavşat kara yollarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ilgar Dağı mevkisinde de şiddetli tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.