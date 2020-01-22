Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor
6 saat önce
Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.
Kentin yüksek kesimlerinden öğleden sonra başlayan kar yağışı, dağları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Ardahan- Posof ile Ardahan- Şavşat kara yollarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Ilgar Dağı mevkisinde de şiddetli tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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