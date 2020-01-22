Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi etkili oluyor

6 saat önce

Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.

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Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinden öğleden sonra başlayan kar yağışı, dağları beyaza bürüdü. Bazı noktalarda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Ardahan- Posof ile Ardahan- Şavşat kara yollarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ilgar Dağı mevkisinde de şiddetli tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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