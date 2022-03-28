Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

28.03.2022 08:08
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve üç ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve üç ilçede eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, il genelinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Bulut, bu nedenle merkez, Çıldır, Hanak ve Posof ilçelerinde bugün tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Özellikle sabah saatlerinde kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.

Bu arada İl ve İlçe Özel İdare ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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