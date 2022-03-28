Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 53 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 67 köy yolundan 53'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla 67 köy yolundan 53'ünü yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı zaman zaman aksattığını hatırlatarak, sürücülere tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında mahsur kalan 21 araç da İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.