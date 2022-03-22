Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı

22.03.2022 20:19
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, bugün ulaşıma kapanan 7 köy yolunun da açıldığını aktardı.

Öner, kentte an itibarıyla kapalı kara ve köy yolunun bulunmadığını belirterek, "Bazı noktalarda yer yer tipi halen etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle kimsenin yolda kalmaması için sürücülerimizin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz. Özellikle son birkaç gündür yoğun kar ve tipide önemli çabalar gösteren karla mücadele ekiplerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan yolda kalan 13 araç ise karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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