Ardahan'da zorlu hava şartları! Yollar tümüyle kapandı, tırlar hareket edemedi - Son Dakika
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Ardahan'da zorlu hava şartları! Yollar tümüyle kapandı, tırlar hareket edemedi

05.04.2023 13:03

Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yoğun yağışlar nedeniyle kara saplanan araçlar, kapatılan yolda mahsur kaldı.

Ardahan- Şavşat arasındaki 2500 rakımlı Sahara Geçidi'nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücüleri zorladı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını ise aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan- Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar Sahara Geçidi'nde mahsur kaldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar Sahara Geçidi'nde mahsur kaldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar Sahara Geçidi'nde mahsur kaldı
Kaynak: İHA
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Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da zorlu hava şartları! Yollar tümüyle kapandı, tırlar hareket edemedi - Son Dakika


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