Ardahan'da zorlu hava şartları! Yollar tümüyle kapandı, tırlar hareket edemedi

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Ardahan- Şavşat arasındaki 2500 rakımlı Sahara Geçidi'nde çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar, tipi ve buzlanma sürücüleri zorladı. Kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası açıldı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını ise aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan- Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;