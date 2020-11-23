Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan- Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve özellikle yolun Ardahan- Artvin il sınırı mevkisinde yoğunlaşan tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede karla mücadele çalışması başlatan Karayolları ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.