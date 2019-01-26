Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu
7 dakika önce
Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı.
Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı.
Kentte akşama doğru etkili olmaya başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle kara yollarında görüş mesafesini düştü.
Özellikle Ardahan-Kars kara yolunun Hoçuvan mevkinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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