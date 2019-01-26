Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu

7 dakika önce

Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı.

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu, System.String[]
Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımı aksattı.

Kentte akşama doğru etkili olmaya başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle kara yollarında görüş mesafesini düştü.

Özellikle Ardahan-Kars kara yolunun Hoçuvan mevkinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Ardahan, Güncel
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