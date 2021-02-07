Kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu - Son Dakika

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kentin yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'ın Şavşat ve Posof ilçeleriyle bağlantılı kara yollarında buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun tipiye rağmen bazı sürücüler, cep telefonlarının yağışı görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: AA
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