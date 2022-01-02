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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

02.01.2022 20:31

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Kentte gün boyunca etkili olan kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Özellikle akşam yüksek kesimlerde yoğunlaşan tipi, görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda buzlanmaya neden oldu.

Olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun yanı sıra kent merkezini ilçe ve diğer illere bağlayan yollarda da etkili oldu.

Çıldır-Ardahan kara yolunun 7. kilometresinde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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