Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

1 saat önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki karayollarında görüş mesafesi düştü ve buzlanma oluştu.

Görevliler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan- Şavşat ile Ardahan- Posof karayollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların da zincir takarak geçiş yaptığı bu yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Ardahan-Şavşat karayolunu kullanacak tır sürücülerine Ardahan- Göle karayolunu kullanmaları öneriliyor.

Kar ve tipinin özellikle Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde etkili olduğu kaydedildi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Posof, Şavşat, Ardahan, Kar, Güncel
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