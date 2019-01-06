Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

54 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Kentte gün boyu etkili olan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinden sonra yoğunlaşan tipi ve soğuk hava, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan- Şavşat ile Ardahan- Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların zincir takarak geçiş yaptığı yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.


Tipi, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarının yanı sıra Ardahan- Kars yolunda da etkisini artırdı.

Ardahan-Kars kara yolunun özellikle Susuz ile Ardahan arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:31 Kaynak: AA

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