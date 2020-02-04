Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının yanı sıra tipi ve buzlanma da etkisini gösteriyor.

Kar ve tipi yüzünden Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yolları başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerdeki yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Zincirsiz yola devam etmek isteyen bazı tırların kaldığı Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler, tuzlama çalışması başlattı.

Tır şoförü Enver Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ancak Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde olumsuz hava koşulları ve buzlanmadan dolayı yolda kaldığını söyledi.

Abdullah, "Burada çok ciddi buzlanma mevcut. Biz de yolda kaldık, yardım bekliyoruz. İstanbul'a gitmem gerek." dedi.