Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

ARDAHAN'da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı, System.String[]

ARDAHAN'da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.Kentte soğuk hava bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 470 rakımlı Sahara geçidi ve 2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde trafikte aksamalar yaşandı. Yolda kalan TIR'lar karayolları ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar, Sahara geçidinde ki şiddetli fırtına sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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