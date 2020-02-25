Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı, System.String[]

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yol, valilik kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak, araçların geçişini engelledi.


Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
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