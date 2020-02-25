Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattıARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan- Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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