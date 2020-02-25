Ardahan?da kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan?da kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika

Ardahan?da kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan?da kar ve tipi ulaşımı aksattı, System.String[]

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan- Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.


Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
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