Ardahan'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı
1 saat önce
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.
Ardahan
'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan- Posof
ve Ardahan- Şavşat
karayolları ulaşıma kapandı.
Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar
yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin
karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar Geçidi'nde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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