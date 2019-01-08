Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı

Ardahan'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı

1 saat önce

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı, System.String[]
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan- Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar Geçidi'nde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Şavşat, Posof, Kar, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:34:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi Yolları Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]