Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

7 saat önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı, System.String[]

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan- Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.


2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.


Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.


Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. - ARDAHAN

Ardanuç, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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