Ardahan'da Kar Yağışı
18 dakika önce
Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.
Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.
İl genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Ardahan Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışması yaptı.
Kar yağışı kent içi ve şehirler arası yollarda küçük çaplı maddi hasarlı kazalara da yol açtı. Özellikle Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş karayollarında aksaklık yaşanmaması için trafik ve karayoları ekipleri seferber edildi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece ölçüldü. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:27 Kaynak: İHA
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