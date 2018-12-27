Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da Kar Yağışı

1 saat önce

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Ardahan ve Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Göle ilçe merkezinde yoğunlaşan kar, ulaşımda aksamalar neden oldu. Yoğun kardan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:51 Kaynak: AA

Göle, Ardahan, Güncel
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