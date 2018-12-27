Ardahan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
'da kar yağışı etkili oldu.
Ardahan ve Göle
ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Göle ilçe merkezinde yoğunlaşan kar, ulaşımda aksamalar neden oldu. Yoğun kardan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:51 Kaynak: AA
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