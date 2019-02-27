Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da Kar Yağışı

1 saat önce

Ardahan ve Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da Kar Yağışı, System.String[]
Ardahan ve Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesinde akşam saatlerinde aralıklarla kar yağdı.

Gün içinde normallerin üstünde seyreden hava, akşama doğru yerini kar yağışı bıraktı. Özellikle Göle ilçe merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçede kar yağışı ile birlikte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: AA

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