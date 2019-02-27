Ardahan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Ardahan ve Göle ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
ve Göle
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan kent merkezinin yanı sıra Göle ilçesinde akşam saatlerinde aralıklarla kar yağdı.
Gün içinde normallerin üstünde seyreden hava, akşama doğru yerini kar yağışı bıraktı. Özellikle Göle ilçe merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede kar yağışı ile birlikte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: AA
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