Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da Kar Yağışı

25 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'da Kar Yağışı, System.String[]
Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gün içinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Ardahan- Posof ve Ardahan- Artvin arasındaki kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Ardahan, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 16:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]