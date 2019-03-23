Ardahan'da Kar Yağışı
25 dakika önce
Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.
Ardahan
'da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gün içinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Ardahan- Posof
ve Ardahan- Artvin
arasındaki kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor. Kar
yağışının gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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