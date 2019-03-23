Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da Kar Yağışı

55 dakika önce

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gün içinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Ardahan- Posof ve Ardahan- Artvin arasındaki kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Kar yağışının gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:07 Kaynak: AA

Ardahan, Kar, Güncel
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