Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da Kar Yağışı

53 dakika önce

ARDAHAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

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ARDAHAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Mart ayının sonunda Ardahanlılar güne beyaz örtüyle uyandı.  Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, şaşırdı. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken, çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfinin çıkardı. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Ardahan, Güncel
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