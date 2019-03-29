Ardahan'da Kar Yağışı
53 dakika önce
ARDAHAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
ARDAHAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Mart ayının sonunda Ardahanlılar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah
kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, şaşırdı. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken, çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfinin çıkardı. - Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:33 Kaynak: DHA
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