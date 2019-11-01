Ardahan'da kar yağışı
7 saat önce
Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı.
Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışının devam ettiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. - ARDAHAN
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