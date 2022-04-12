NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika
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NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

12.04.2022 12:45

ARDAHAN'da, nisan ayının ortasında yağan kar etkili oldu.

ARDAHAN'da, nisan ayının ortasında yağan kar etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Nisan'da baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar kar yağışını görünce şaşırdılar. Kışlıklarına yeniden giyen Ardahanlılar, soba ve kaloriferleri yeniden yakmaya başladı. Mart ve nisan ayında bölgenin çok kar aldığını belirten vatandaşlar bereketli bir yaz geçeceğini ümit ediyor. (DHA)

NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ
NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika
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