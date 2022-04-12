NİSAN KARI ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika

ARDAHAN'da, nisan ayının ortasında yağan kar etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Nisan'da baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar kar yağışını görünce şaşırdılar. Kışlıklarına yeniden giyen Ardahanlılar, soba ve kaloriferleri yeniden yakmaya başladı. Mart ve nisan ayında bölgenin çok kar aldığını belirten vatandaşlar bereketli bir yaz geçeceğini ümit ediyor. (DHA)