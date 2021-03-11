Ardahan'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Ardahan'da kar yağışı başladı

11.03.2021 21:15

Ardahan'da kar yağışı başladı Ardahan'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan'da kar yağışı başladı

ARDAHAN - Ardahan'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Kentte, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beyaza bürünen Kongre Caddesi ile Atatürk caddesinde güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışı altında gezmenin mutluluğunu yaşayan Sinan Onay, "Akşam saatlerinde kentte kar yağışı başladı. Güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan kar yağışıyla birlikte bizlerde kar altında dışarıda geziyoruz. Tabi ki bu mevsimde kar yağışı Ardahan'a ayrı bir güzellik katıyor."

Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kar altında gezmenin keyfini yaşadı.

Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı

Atatürk Caddesi, Ardahan, Kongre, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar yağışı başladı - Son Dakika


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