Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Ardahan'da gece başlayan kar, gündüz aralıklarla devam etti.

Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Ardahan'da gece başlayan kar, gündüz aralıklarla devam etti.

Kentte, gece yağmaya başlayan kar yağışı, gündüz Ardahan merkez, Göle ilçesi ve çevresinde yoğunlaştı.

Yalnızçam Kayak merkezinde de etkili olan kar, Göle ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesi arasında etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından vatandaşlar kar temizliği yaptı.

Ersin Yıldırım adlı vatandaş kar yağışının bölge için son derece verimli olduğunu belirterek, karın bereket olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:52 Kaynak: AA

Göle, Erzurum, Ardahan, Kar, Güncel
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