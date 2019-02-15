Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Ardahan'da gece başlayan kar, gündüz aralıklarla devam etti.

Ardahan'da gece başlayan kar, gündüz aralıklarla devam etti.



Kentte, gece yağmaya başlayan kar yağışı, gündüz Ardahan merkez, Göle ilçesi ve çevresinde yoğunlaştı.



Yalnızçam Kayak merkezinde de etkili olan kar, Göle ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesi arasında etkisini gösterdi.



Kar yağışının ardından vatandaşlar kar temizliği yaptı.



Ersin Yıldırım adlı vatandaş kar yağışının bölge için son derece verimli olduğunu belirterek, karın bereket olduğunu söyledi.

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