Ardahan'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Ardahan'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Gece geç saatlerde başlayan kar yağışının ardından kısa sürede yol ve kaldırımlar karla kaplandı.

Vatandaşlardan Mesut Morkaç, kar yağışının kısa süreli etkili olduğunu belirterek, "Aniden yağdı ve kısa sürede etraf beyaz oldu. Yağışın ardından bizde araçlarımızın üzerindeki karları temizledik." dedi.

Karayolları 183. Şube Şefliği de kar yağışının yüksek kesimlerde buzlanmaya neden olduğu uyarısında bulunarak sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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