Ardahan'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Öte yandan, Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yollarını kullanacak sürücülerin, yoğunlaşan karla birlikte oluşan buzlanmadan dolayı zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Kaldırım ve yolların yanı sıra park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kentte sabah yağan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle kısa sürede kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan 'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

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