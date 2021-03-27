Ardahan'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

?ARDAHAN'da dün gece yarısından itibaren başlayan tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle kent yeniden karla kaplandı. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ardahan, hafta sonu sabahına lapa lapal kar yağışıyla uyandı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. Yağan kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştığını söyleyen Tekin Balcı,"Mart ayının sonuna gelmemize rağmen kar yağışı şiddetli bir şekilde kendini gösterdi. Allah sonumuzu hayır etsin. Güneşin bile üşüdüğü şehir Ardahan" dedi.

Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.