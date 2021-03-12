Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı - Son Dakika

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

12.03.2021 09:33

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldıARDAHAN'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

ARDAHAN'da, 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Ardahan'da dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İl genelinde 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat- Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

LEYLEKLER KAR ALTINDA KALDI

Sıcak havalara aldanıp kente göç eden iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl mahallesinde Sağlık sokakta Elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen Leylekler yuvasının terk etmedi. Mahalle çocukları ise kar yağışı için sevindiklerini ancak leylek için çok üzüldüklerini söyledi.

ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

Bu arada kar yağışı ve fırtına Ağrı'da ulaşımı vurdu. Ağrı- Taşlıçay karayolunda kar yağışı ve fırtına sebebiy onlarca araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri Ağrı'ya geri döndü. Karayolunda çok sayıda maddı hasarlı kaza da meydana geldi.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı

Ardahan, Ağrı, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da kar yağışı etkili oldu, leylekler kar altında kaldı - Son Dakika


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